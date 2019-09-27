Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.S. ve M.P'yi durdurdu.
Üst araması yapılan şüphelilerden 39 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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