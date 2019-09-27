Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

57 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.S. ve M.P'yi durdurdu.

Üst araması yapılan şüphelilerden 39 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı
Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor Deprem çantasının maliyeti 440 TL

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]