Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
13.11.2020 10:03
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL para ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen F. K. ve S.C. isimli şahısların bulunduğu ikamette arama yapıldı. Satışa hazır halde fişeklenmiş halde 30 gram Metamfetamin maddesi, 23 Esrar maddesi ile 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslardan S.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.K mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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