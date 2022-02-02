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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

02.02.2022 17:33
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir kişi tutuklanırken 4 Kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir kişi tutuklanırken 4 Kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli'de iki ayrı mahallede uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirini takibe aldı. Dün gece sularında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüpheli Y.K' yı Sümer Mahallesi'nde bulunan evinde yakaladı. Evlerde yapılan arama 17 gram Metamfetamin Maddesi ve 1 Adet Tabanca ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 1 kadın olmak üzere toplam 4 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan Y.K bugün çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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