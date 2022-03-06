Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yapan iki şüpheliyi haftalarca süren takibe aldı. Ekipler dün gece yarısı film sahnelerini aratmayan operasyonun düğmesine bastı. İki şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet silah, 1 adet Uyuşturucu Madde Ticaretinde kullanılan hassas terazi, satışa hazır halde yüklü miktarda Esrar ve Metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Dün gözaltına alınan zehir tacirleri C.K ve Ş.B bugün çıkarıldığı mahkeme sonucunda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN