Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

10.03.2022 02:00
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nazilli Narkotik Grup Amirliği'nin müşterek operasyonunda bir eve baskın yapıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nazilli Narkotik Grup Amirliği'nin müşterek operasyonunda bir eve baskın yapıldı. Yapılan operasyon sonucu suç unsurları ile gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahsı takibe alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı ile Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir ikamete gece operasyon düzenledi. C.B. İsimli şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyona destek veren narkotik dedektör köpeği Cat evin değişik yerlerine saklanmış 300 Gr sentetik uyuşturucu ile bir adet uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin yerini gösterdi. Operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1100 TL para, bir adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet mermi de ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.B. ile S.B. de gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerle adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanırken, diğer şüpheli adlı kontrol şartı ile serbest kaldı. - AYDIN

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

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Aydın Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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