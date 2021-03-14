Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını - Son Dakika

Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını
14.03.2021 12:31
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti ve kullanıldığını tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti ve kullanıldığını tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Ü. B.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamette arama yaptı. Aramada fişeklenmiş halde toplam 4 gram Eroin Maddesi,1 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet Hassas Terazi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 680 TL nakit para ele geçirdi. İkamet sahibi Ü.B. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. İkamette uyuşturucu kullanırken yakalanan S. K.,M A. Y. isimli 2 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. - AYDIN
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