Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yeşil Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, yakaladıkları 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 32 gram metamfetamin, 76 gram esrar ve 2 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.