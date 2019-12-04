Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama - Son Dakika

Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama

7 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yeşil Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, yakaladıkları 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 32 gram metamfetamin, 76 gram esrar ve 2 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.


Nazilli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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