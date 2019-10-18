Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen kişilere yönelik dün sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskında, 47 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda E.A., A.Ü., M.Ö. ve İ.D.  gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz
Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]