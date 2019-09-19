Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucuya 2 tutuklama
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Nazilli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

25 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanması için dün akşam saatlerinde operasyon yaptı. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında, M.Y., V.Ö. ve G.Y. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 11.19 gram eroin, 3.23 gram metamfetamin, 96.62 gram esrar, 57 sentetik ecza maddeleri, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 1435 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve V.Ö. tutuklandı. Zanlılardan G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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