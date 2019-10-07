Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

19 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bu sabah Yukarı Örencik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 750 gram kubar esrar, 10 adet Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 'kova' diye tabir edilen uyuşturucu içmekte kullanılan 2 pet şişe ele geçirildi.

Operasyonda Mehmet A. ve Özgür A. ile Mehmet E. ve Yaşar E. adlı kardeşler gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin 'Barış Pınarı' harekatı YPG'yi endişendirdi! Amerika ile devriyeleri artırdılar
Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı Son Dakika! Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]