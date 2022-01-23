Nazilli'de uyuşturucuya geçit verilmiyor - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs yakalanırken, 2 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları operasyonlar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsı yakın takibe aldı. Sümer Mahallesi ara sokaklarında yapılan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli şahıs S.K. 20 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, gece saatlerinde yaptıkları yol uygulamasında bir araçtan 100 gram esrar Maddesi ele geçirirken araçtaki 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN