Nazilli'de Uzun Çarşı baştan sona dezenfekte edildi - Son Dakika

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Uzun Çarşı, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek pandemi koşullarına uygun hale getirildi.

Nazilli Belediyesi ekipleri ilçenin en kalabalık noktalarından biri olan Uzun Çarşı'da kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Gıda alanları hariç söz konusu noktada bulunan tüm iş yerlerini dezenfekte eden ekipler, ortak kullanım alanlarının tamamını da partiküllü dezenfekte makinası ile ilaçladı.

Korona virüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına hepimiz uymak zorundayız. Belediyemizin ürettiği maskeler özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde semt pazarlarında ve çarşı bölgesinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Türkiye'de korona virüs ile mücadelede pek çok ilki bizler Nazilli Belediyesi olarak gerçekleştirdik. İlçemizdeki pek çok noktayı defalarca dezenfekte ettik. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Her bir vatandaşımızın bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Pandemi süresinde Nazilli Belediyesi'nin örnek bir çalışmaya imza attığını ifade eden Uzun Çarşı esnafı, "İlk olarak başkanımıza sonra da çalışkan ekibine teşekkür ediyoruz. Başarılı ve güzel bir hizmete imza atıyorlar. Nazillimiz yapılan bu çalışmaların faydasını görecektir" sözlerini kaydetti. - AYDIN