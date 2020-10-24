Nazilli'de yaralama olayına karıştılar, İzmir'de yakalandılar - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan baba oğul İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre önceki gece Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen ve S.Y. isimli şahsın silahla 3 yerinden yaralandığı olaydan sonra kaçan M.K. ve R.K. isimli baba ve oğul İzmir'in Konak ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada olayda kullanılan silahı da ele geçirdi. - AYDIN