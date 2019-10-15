Nazilli'de yaşayan Sivaslılar bir araya geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Sivaslılar dayanışma ve kaynaşma etkinliğinde buluştu.



Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'nun da Sivaslı eşi Züleyha Öreroğlu ile katıldığı kahvaltı sonunda Sivaslı dostlarıyla birlikte halay çekti.



Nazilli Belediyesi tarafından işletilen Tazen Kahvaltı Salonunda düzenlenen etkinliğe Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu başta olmak üzere Aydın Sivaslılar Derneği Federasyon Başkanı Mukadder Özer, Nazilli Sivaslılar Dernek Başkanı Derya Akın ile ilçede yaşayan birçok Sivaslı vatandaş katıldı. Kahvaltı süresince yediden yetmişe tüm Sivaslıların samimi sohbetleri gözlerden kaçmadı. Sivas ezgileri eşliğinde tamamlanan kahvaltı Tazen otoparkında halay ile son buldu.



Sivaslılar Derneği Nazilli Başkanı Derya Akın, memleketleri Sivas'tan uzakta Nazilli'de yaşayan Sivaslıların bir araya gelmesini amaçladıklarını ifade ederek; "Dünya'da da çok yaygınız ve 7 milyon Sivaslı var. Amacımız, Aydın'da da daha fazla Sivaslı hemşerilerimize ulaşarak, onlarla birlikte iyi ve kötü günümüzde birlikte olmaktır. Bizim için her yer Sivas'tır. Dünyanın neresinde olursa olsun biz birbirimize kenetlenmiş Yiğido'larız. Bugün bu kahvaltının düzenlenmesinde emeği olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'na da çok teşekkür ediyorum" dedi.



Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'nun Sivaslı olan eşi Züleyha Öreroğlu ise konuşmasında, eşiyle Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenci iken karşılaştıklarını ifade ederek, "Ben Ege'nin gelini olarak buraya geldim. Kültürümüzü yaşatmaktan her zaman keyif almışımdır. Eşim de aynı duyguları taşıdığı için uyum içerisinde güzel bir evlilik yaşıyoruz. Burada asla yabancılık çekmiyorum. Sıcak ve sevgi dolu Nazilli'de yaşamak ayrı bir gurur kaynağım" dedi.



Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu da, Nazilli'de faaliyet gösteren tüm derneklerin yanında olduklarını ve destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Nazilli Belediyesi olarak böylesine güzel, Anadolu coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Sivas'ın güzel insanlarıyla bir arada olmak mutluluk verici. Biz seçimlerde de söyledik; sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa, yerel yönetimler de o kadar güçlü olur. Nazilli Belediyesi olarak bütün derneklerin yanındayız. Elimizden gelen tüm destekleri de vermeye hazırız. Eşimin memleketi olması nedeniyle Sivas benim ikinci memleketim gibi" dedi.



Aydın Sivaslılar Derneği Federasyon Başkanı Mukadder Özer de konuşmasında, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra çok daha güzel etkinliklerde de bir araya geleceğiz. Burada bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Zaman içerisinde daha güzel işlere imza atacağız. Aydın'da 5 dernek kurduk ve yeni kurulmuş bir federasyon olarak derneklerimizin de katkıları ile etkinliklerimizi artıracağız" dedi. - AYDIN