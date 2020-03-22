Nazilli'de yaşıların ihtiyaçları için 50 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de yaşıların ihtiyaçları için 50 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika

Nazilli'de yaşıların ihtiyaçları için 50 kişilik özel ekip kuruldu

6 saat önce

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsle mücadele kapsamında örnek bir çalışma gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağının gelmesinin ardından harekete geçti.

Nazilli'de yaşıların ihtiyaçları için 50 kişilik özel ekip kuruldu, System.String[]

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsle mücadele kapsamında örnek bir çalışma gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağının gelmesinin ardından harekete geçti.


8 araç ve 50 personelin yer aldığı özel ekip, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un öncülüğünde kurulan Nazilli Vefa Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep eden vatandaşlara hizmet verecek.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından Nazilli'de sorumlu tüm kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah erken saatlerde Kaymakam Arısoy ile Vefa Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi.


Nazilli genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özcan; "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy önderliğinde tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerini kapsayacak şekilde 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek için Nazilli Vefa Çağrı Merkezi faaliyete başlamıştır. Vatandaşlarımız bu merkeze 112, 155, 156 ve 4441391 numaralı telefonlardan ulaşabilirler. Nazilli halkımızın bu süreçte mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Halk sağlığını korumak ve virüsle mücadele etmek adına sağlık ekiplerimizle birlikte Nazillimizin tamamında etkin bir çalışma gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:10 Kaynak: İHA

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