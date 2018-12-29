Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Yasin Bilmecesi

Nazilli'de Yasin Bilmecesi

17 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor'da ligde ve kupada attığı toplam 9 golle takımı sırtlayan Yasin Dülger'in durumu belirsizliğini koruyor.

Nazilli'de Yasin Bilmecesi, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor'da ligde ve kupada attığı toplam 9 golle takımı sırtlayan Yasin Dülger'in durumu belirsizliğini koruyor.

Nazilli'de kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcuyu kulübü Boluspor'un geri istemesi kafaları karıştırdı. Boluspor yönetimi Yasin'in mutsuz olması nedeniyle Nazilli'den ayrılmak istediğini iddia ederken, futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle huzursuz olduğu ileri sürüldü. Yasin ise konu hakkında sessizliğini koruyor. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Gaziantepspor Başkanı, FIFA'dan Aldıkları Ceza Nedeniyle Önümüzdeki Sezon BAL Liginde Mücadele Edeceklerini Açıkladı

Gaziantepspor Borç Batağında Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yi Takımdan Gönderecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:11:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Yasin Bilmecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]