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Nazilli'de yaşlı adamın tavana asılı cesedi bulundu - Son Dakika

Nazilli'de yaşlı adamın tavana asılı cesedi bulundu

Nazilli ilçesinde yaşayan Yusuf Aksoy'dan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu bildirdi. Polis ekipleri, Aksoy'un evine girerek tavana asılı halde cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.12.2023 - 19:38,  Güncelleme: 19:40
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde  bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cesetle karşılaştı. Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Yusuf Aksoy, Nazilli, Aydın, Olaylar, Polisiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de yaşlı adamın tavana asılı cesedi bulundu - Son Dakika
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