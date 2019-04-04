Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Yavuz İddialı

Nazilli'de Yavuz İddialı

55 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde lider Hekimoğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalarak zirveyi ele geçirme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, şampiyon olacaklarını söyledi.

Nazilli'de Yavuz İddialı, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde lider Hekimoğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalarak zirveyi ele geçirme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, şampiyon olacaklarını söyledi. Şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ve sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini vurgulayan teknik patron Ahmet Yavuz, "Oyuncularıyla gurur duyuyorum. Maçın her iki yarısında da üstün oynayan taraf bizdik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İki topumuz direkten döndü. Tribünleri dolduran taraftarımızdan özür diliyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Şansımız devam ediyor. Bu takım şampiyon olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:20 Kaynak: DHA

Trabzon, Ahmet Yavuz, Nazilli, Spor
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