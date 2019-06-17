Son Dakika Haberleri: Nazilli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi
Son Dakika Spor Haber

Nazilli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği 'Yaz Okulu 2019' yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Nazilli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği 'Yaz Okulu 2019' yoğun ilgiyle karşılanıyor. Vatandaşlar kayıtların yapıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan futbol ve yüzme etkinliklerinin kayıtları devam ediyor. Nazilli Belediye Meydanı'na kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar, 9-14 yaş aralığındaki çocuklarını Yaz Okulu'na kayıt yaptırabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi ve dolu dolu bir yaz geçirmesini isteyen vatandaşların 22 Haziran tarihine kadar kayıtları yaptırması gerekiyor.

Başkan Özcan'dan Stantlara Ziyaret

Belediye Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesi ve kişisel gelişimlerine destek olmak için kursların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öğrenciler ve velileri ile sohbet eden Başkan Özcan, "Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyemiz tarafından yapılacak olan yaz kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Bu bizleri çok mutlu etti. Kayıtlarımız 22 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek. Emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:49 Kaynak: İHA
Aydın, Nazilli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 09:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]