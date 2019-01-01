Nazilli'de Yılbaşı Öncesi 705 Litre Sahte Alkol Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde 708 litre sahte alkol ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde 708 litre sahte alkol ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalarda Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde bir işyerinin sahte ve kaçak alkol satışı yaptığı tespit edildi. S.A isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde barkod kontrol cihazı ile yapılan kontrol neticesinde 246 litre rakı ve 462 litre votka olmak üzere 708 litre sahte alkol ele geçirildi. İşletme sahibi S.A.'ya 5607 sayılı kanuna göre işlem yapılarak ele geçirilen sahte alkole el konuldu. - AYDIN

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