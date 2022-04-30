Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

30.04.2022 14:07
Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçede uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede Ö.G isimli şahsın zehir tacirliği yaptığını tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı uzun süre takibe alan ekipler, Ö.G'nin bulunduğu yeri tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Başarılı operasyon sonucunda Ö.G'yi kıskıvrak yakalayan narkotik ekipleri, şüphelinin evinde yaptıkları aramada yüklü miktarda eroin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Narkotik, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement