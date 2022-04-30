Nazilli'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçede uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede Ö.G isimli şahsın zehir tacirliği yaptığını tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı uzun süre takibe alan ekipler, Ö.G'nin bulunduğu yeri tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Başarılı operasyon sonucunda Ö.G'yi kıskıvrak yakalayan narkotik ekipleri, şüphelinin evinde yaptıkları aramada yüklü miktarda eroin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN