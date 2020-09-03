Nazilli'de zeytinlik alanda yangın - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, 8 dekar alan zarar gördü.

Beydağ-Ödemiş yolundaki kırsal Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracıyla 3 orman mühendisi ve 15 yangın söndürme işçisi sevk edildi. 1 yangın söndürme helikopteri ile de havadan desteklenen çalışmalarla yangın söndürüldü.Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da çalışmaları yerinde takip etti. Yangında 8 dekar zeytinlik alan yanarak zarar gördü.