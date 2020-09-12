Nazilli'de zirai alanda yangın çıktı - Son Dakika

Nazilli'de zirai alanda yangın çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Hasköy Yukarı Mahalle yakınında bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mahalleye yakın mesafedeki yangını söndürmek için ekipler ile birlikte mahalle sakinleri de seferber oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
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