Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Zirve Sevinci

Nazilli'de Zirve Sevinci

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek namağlup serisini 23 haftaya çıkaran Nazilli Belediyespor, zirveye ortak olmanın sevincini yaşıyor.

Nazilli'de Zirve Sevinci, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek namağlup serisini 23 haftaya çıkaran Nazilli Belediyespor, zirveye ortak olmanın sevincini yaşıyor. Bitime 4 hafta kala ikili averajda eşit, genel averajda 3 gol gerisinde olduğu 57 puanlı lider Hekimoğlu Trabzon'u yakalayan 2'nci sıradaki Nazilli ekibi, son dönemeçte kaza yapmayarak rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Şampiyon olacaklarına inandıklarını vurgulayan başkan Özgen Türker, "Artık 4 final maçımız kaldı. 4'te 4 yaparak şampiyonlukla ligi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren başkan Türker, "Tüm taraftarlarımızın sandıklarından bayraklarını çıkarıp pazar günü sahamızda oynayacağımız Yomraspor maçında bu harika takımı 90 dakika boyunca desteklemelerini, tribünleri doldurmalarını istiyorum. Oyuncularını ve teknik heyetimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. 

Nazilli Belediyespor, son 4 maçında Yomraspor'u konuk ettikten sonra sırasıyla Büyükçekmece Tepecikspor (D), Erzin Belediyespor ve Körfezspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:08 Kaynak: DHA

Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Nazilli, Spor
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