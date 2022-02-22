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Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı

22.02.2022 13:12
Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı trafik kazasında, belediye otobüsünün park halindeki 2 araca çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, kaza ucuz atlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı trafik kazasında, belediye otobüsünün park halindeki 2 araca çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, kaza ucuz atlatıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 09 DB 732 plakalı otobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç park halindeki 34 DNF 796 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil önde bulunan 20 PD 058 plakalı minibüse arkadan vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza ucuz atlatıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, kazaya karışan otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı
Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı
Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Nazilli, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika


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