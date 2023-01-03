Aydın'da yaşanan patlamada ölü sayısı 8'e çıktı

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Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ediliyor. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi'den (24) acı haber geldi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8'e yükseldi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ACI HABER GELDİ

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.