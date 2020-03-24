Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün akşam saatlerinde iş yerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.S.'yi bacağından yaralayan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu saklandığı inşaatta suç aletiyle birlikte yakalandı.

Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün akşam saatlerinde iş yerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.S.'yi bacağından yaralayan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu saklandığı inşaatta suç aletiyle birlikte yakalandı.


Olayın ardından kaçan ve eşkali belirlenen şüpheli için çalışma başlatan Nazilli polisi, daha öncede suç kayıtları olduğu öğrenilen H.A'yıı takip sonucunda Yeşil Mahallede bir inşaatta sıkıştırarak kıskıvrak yakaladı.


Olay, dün Yenimahalle 500 sokak üzerinde meydana gelmişti. İş yerinin yanındaki bahçesinde kendisini ziyarete gelen şahıs, borç para istemesine 'hayır' cevabı veren iş insanı S.S.'yi ayağından vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Olayda sol dizinin altından bir mermi isabet ettiği öğrenilen S.S., ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, kaçan zanlı için de çalışma başlatılmıştı. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:04 Kaynak: İHA

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