Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

22.04.2022 11:49
Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğuna dair aldığı bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Alınan gerekli izinlerin ardından şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, evde yapılan aramalarda 320 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement