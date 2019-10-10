Nazilli'den Barış Pınarı kahramanlarına İncir gönderilecek

Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Ziraat Odası, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere incir gönderilmesi için harekete geçti.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınas ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Nazilli Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası üyeleri ve işletme sahipleri ile Belediye Meclis Salonunda Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere incir gönderilmesi hususunda görüşmek üzere bir araya geldi.



Tüm Nazilli halkını başlatılan kampanyaya destek olmaya davet eden Başkan Özcan, "Türk Milleti, Türk Devleti ve ordusu olarak birlikte olduğumuzu göstermek için ticaret odamız, ticaret borsamız, ziraat odamız ve değerli işletme sahibi arkadaşlarla ivedilikle, bulabildiğimiz liste dahilinde bir araya gelmeye çalıştık. Durumun aciliyetine binaen ulaşabildiğimiz arkadaşlarla kısa bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Daha öncesinde Nazillimizdeki işletme sahibi arkadaşlarımız Afrin Operasyonunda askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir incir paketi göndermişlerdi. Bu uygulamayı daha koordineli bir şekilde, hem köylerimizin hem de işletmecilerimizin bir arada bulunduğu ve bu sürece dahil edileceği bir kampanya başlatıyoruz" dedi.



Barış Pınarı Harekatı'na katılan her bir askere 200 gram incir paketi göndermeyi planladıklarını söyleyen Başkan Özcan, "İnşallah bu noktada herkes elini taşın altına koyacaktır. Türk milleti ferasetli bir millettir. Duyguları da kendisi de azizdir" ifadelerini kullandı.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk ile görüşen Başkan Özcan, "Komutanımıza konuyu ilettik. Kendisi kampanyamızdan duyduğu memnuniyeti bizlere iletti. Bizim için, geleceğimiz için canını ortaya koyup çarpışan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir kampanya başlattık. Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Ulaşabilecekleri yerler; Nazilli Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası. Bu noktalara ulaştıktan sonra biz bunların paketlemesini yapıp askeri birliklerimize ulaştıracağız. Güzel bir kampanya olacağına inanıyorum. Nazilli halkının bu tür konularda hissiyatı yüksektir. Hep birlikte güzel işler yapacağız" diye konuştu. - AYDIN