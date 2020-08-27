Nazilli'den Buğra ve Ufukcan hamlesi
TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor iç transferde Buğra Temel ve Ufukcan Engin'i takımda tutmak için çalışmalarına başladı.
TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor iç transferde Buğra Temel ve Ufukcan Engin'i takımda tutmak için çalışmalarına başladı. İki oyuncuyu geçen sezon kiralayan siyah-beyazlıların Buğra ve Ufukcan'ın kulüpleriyle görüşmelere başladığı bildirildi. Orta sahada oynayan Ufukcan için İstanbulspor'la temasa geçen Ege ekibinin, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Sarıalioğlu'nun Ufukcan'ı vermek için Nazilli Belediyespor'dan belli bir miktar ücret talep ettiği öğrenildi. Hatayspor'un ise yine orta sahada görev yapan Buğra için sorun çıkarmadığı kaydedildi.
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