Nazilli'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
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Nazilli'den Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ'a yardım için seferber oldu.

Nazilli'den Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ'a yardım için seferber oldu.


Elazığ'a bir yardım eli de Aydın'ın Nazilli ilçesinden uzandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ'a yardım gönderdiklerini açıkladı. Başkan Özcan yaptığı paylaşımda "Elazığ'daki vatandaşlarımıza bu gece 1000 battaniye gönderiyoruz. Sabah yerine ulaşmış olacak. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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