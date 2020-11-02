Nazilli'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika

İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere ulaştırılmak amacıyla Nazilli'de yardım kampanyası düzenlendi.

Nazilli Belediyesi koordinatörlüğünde Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzatıldı. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediye Meydanı'nda kurulan çadıra sivil toplum kuruluşları ve sosyal platformlar aracılığıyla yardımlarını ulaştırılabilecek.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara, öncelikli olarak, uyku tulumu, battaniye, pijama takımı, hasta ve çocuk bezi, ilk yardım malzemeleri, dezenfektan, tuvalet kağıdı gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. - AYDIN