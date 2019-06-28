Nazilli'den Kaymakam Küçük'e ziyaret
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor'da Nurettin Özkat başkanlığındaki yeni yönetim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig'de Nazilli
Belediyespor'da Nurettin Özkat başkanlığındaki yeni yönetim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük
'ü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübe verdiği destekle bilinen Kaymakam İbrahim Küçük, yeni yönetim kuruluna gelecek sezonda başarılar diledi. Kaymakam Küçük, geleceğe yapılan yatırımlarla kazananın her zaman Nazilli olacağını belirtti. Nazilli Belediyespor Başkanı Nurettin Özkat da desteklerinden dolayı Küçük'e teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilgili kaymakamımızla fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
- Nazilli
TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı
TFF'den tarihi karar! Yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı yürürlükte
İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı
Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da