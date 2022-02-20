Nazilli Deve Güreşi Festivali'ne büyük ilgi - Son Dakika

AYDIN'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Nazilli Deve Güreşi Festivali'nde Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 180 deve güreşti. Güreşleri üzerindeki 400 bin TL'lik altın takı ile izleyen 'Hanımağa' lakaplı Zekiye Çelebi ilgi odağı oldu.

Nazilli Deve Güreşi Festivali'nin 12'ncisi güzel havanın da etkisiyle yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 180 devenin güreştiği festivali Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, oda başkanları, STK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir güreş arenası hazırlanmış ve önlemler alınmış. Burada geleneklerimiz örf ve adetlerimiz yaşatılıyor" dedi.

HANIMAĞA LAKAPLI ZEKİYE ÇELEBİ GÜREŞLERİ ALTIN TAKILARIYLA İZLEDİÜzerindeki 400 bin TL'lik altın takı ile güreşleri izleyen 'Hanımağa' lakaplı Zekiye Çelebi ise vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Yörük kültürü yaşatıldığı için festivalde katkısı olanlara teşekkür eden Çelebi, "Ben çok uzun yıllardır Denizli ve Aydın'da düzenlenen deve güreşlerini izliyorum. Deve güreşleri yörük kültürünü yaşattığı için ayrı bir zevk alıyorum. Beni de 'Hanımağa' olarak tanıyorlar. Yörük kadını olduğum için üzerimdeki bu altın takılarla dolaşmaktan kesinlikle korkmuyorum. Deve güreşlerini çok seviyorum ve zevkle izliyorum" diye konuştu.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen güreşlerde başarılı olan deve sahiplerine kupaları verildi.