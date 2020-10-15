Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi

15.10.2020 08:54
Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi, System.String[]

Nazilli Devlet Hastanesi'nin afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde 2020 yılı masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nin afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde 2020 yılı masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta, HAP masa başı tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı. HAP Komisyon Başkanı ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve üyelerinin katılımlarıyla hastane yemekhanesinde gerçekleştirilen masa başı tatbikatında senaryo gereği, hastanenin kan bankasında bulunan bilgisayarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Afet Yönetim Merkezi'nde oluşturulan kurumlar arası koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi-teknik danışma kurul yetkilisi, operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yapılarak, yangınla ilgili gerekli iş akış süreçleri belirli bir plan dahilinde başarılı bir şekilde tamamlandı. - AYDIN

Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi
Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi
Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi
Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi

Nazilli Devlet Hastanesi, 112 Acil, Hastane, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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