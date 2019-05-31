Son Dakika Haberleri: Nazilli Devlet Hastanesine yeni müdür yardımcısı atandı
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Nazilli Devlet Hastanesine yeni müdür yardımcısı atandı

10 dakika önce

Nazilli Devlet Hastanesinde laboratuar Teknikeri olarak görev yapmakta olan Ahmet Hilmi Barutçu çalışmakta olduğu kuruma Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Nazilli Devlet Hastanesine yeni müdür yardımcısı atandı, System.String[]
Nazilli Devlet Hastanesinde laboratuar Teknikeri olarak görev yapmakta olan Ahmet Hilmi Barutçu çalışmakta olduğu kuruma Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Hilmi Barutçu daha önce Nazilli Devlet Hastanesi dışında İstanbul'da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Tekirdağ Devlet Hastanesinde, İzmir Bayındır Devlet Hastanesinde Laboratuar teknikeri olarak görev yaptı. Ahmet Hilmi Barutçu'nun Nazilli Devlet Hastanesinde Müdür Yardımcısı olarak atanması ile birlikte Müdür yardımcı sayısı dörde yükseldi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:06 Kaynak: İHA
Nazilli, Güncel
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