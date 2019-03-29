Son Dakika Haberleri: Nazilli En Kritik Virajda

Nazilli En Kritik Virajda

59 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 21 maçtır bileği bükülmeyen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, lider Hekimoğlu Trabzon ile 3 Nisan'da evinde oynayacağı maça bileniyor.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 21 maçtır bileği bükülmeyen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, lider Hekimoğlu Trabzon ile 3 Nisan'da evinde oynayacağı maça bileniyor. Grupta 53 puan toplayan ve 55 puanlı rakibini de yendiği takdirde bitime 5 maç kala şampiyonluk ile 2. Lig'e dönüş yolunu açacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz, oyuncularından yalnızca Hekimoğlu'na konsantre olmalarını istiyor. 

Futbolcuları bir araya toplayan Ahmet Yavuz, bitime kısa süre kala kendi sahalarında lider ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Biz kendi sahamızda lideri devirip koltuğa oturmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunun en kritik virajlarından birindeyiz. Taraftarımızın da desteğiyle müsabakadan galibiyetle ve liderlik koltuğuna oturarak ayrılacağız" dedi. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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