Nazilli Esenköy'de yol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Nazilli Esenköy'de yol çalışmaları tamamlandı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esenköy Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Nazilli Esenköy'de yol çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esenköy Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Başkan vekili Soner Yelkovan, Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Kadir Mutlu, Esenköy Mahalle Muhtarı Ali Küçük, Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen, Makine İkmal Daire Başkanı Sinan Yamen, Nazilli Koordinatörü Kıvanç Yıldırımkaya, meclis üyeleri ile birlikte Esenköy Mahallesi'de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları inceledi.

21 bin metrekare alan yenilendi

Yaklaşık 21 bin metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında deforme olan eski sathi kaplama kaldırıldı. Akabinde kazı yapılan alana temel malzeme serildi ve sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Çalışmaların son bölümünde ise Park Bahçe ekipleri tarafından orta refüj ile kavşakta peyzaj çalışması yapıldı ve ardından yol çizim faaliyetleri gerçekleştirildi. Başta Esenköy Mahallesi olmak üzere yaklaşık 12 mahallenin sıklıkla kullandığı yol, araç trafiği açısından daha güvenli ve modern hale getirildi. Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu ve Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana sık sık saha incelemesinde bulunan Başkan Özcan, söz konusu alanın yenilenmesi ile birlikte Esenköy Mahallesi'nde araç trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirterek desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana sık sık saha incelemesinde bulunan Başkan Özcan, söz konusu alanın yenilenmesi ile birlikte Esenköy Mahallesi'nde araç trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirterek desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Özcan; "En başında söylediğimiz gibi Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi beraber hareket ettiğinde Nazilli'nin hak ettiği hizmetleri çok rahat alabileceğini söylemiştik. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Nazillimiz bugün hak ettiği hizmeti almıştır. Uzun zamandır yenilenmeye ihtiyaç duyan bu yol tamamen kazınmış ve baştan sona yenilenmiştir. Arpaz, bölgemizin büyük köylerinden bir tanesi ve ana ulaşımda bağlantı noktalarındandır. Önümüzdeki 15 yıllık süreçte rahatlıkla kullanılabilecek kalitede sıcak asfalt dökümü yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de Nazillimizin tamamında yatırımlarımız devam edecektir. Birlikten doğan güçle Nazilli halkı hizmete kavuşmaktadır" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Esenköy, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Esenköy'de yol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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