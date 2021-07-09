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Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı - Son Dakika

Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı

09.07.2021 15:35
Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK), yarın olağan kongresini yapacak.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK), yarın olağan kongresini yapacak. 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Olağan Genel Kurulunu yapacak olan kooperatifte Başkan Dursun Öztunç üyelere çağrıda bulunarak oy kullanmalarını istedi.

Nazilli ESKKK 2018-2019-2020 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Bin 448 üyesi bulunan ESKKK'nın yapılacak olan genel kurul öncesi tüm üyelere çağrıda bulunan Başkan Dursun Öztunç, "Demokrasimizin bir gereği olan seçme ve seçilme hakkı, oy kullanma hakkını en iyi şekilde kullanmalıyız" dedi.

2011 yılından bu yana Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürütmekte olan Başkan Dursun Öztunç, yönetim olarak 2011 yılında 3 lira 13 kuruş bütçe ile bölgede son sırada olan bir kooperatif teslim aldıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz süreçte sıfır kredi limitini bugün 225 bin TL limite yükselterek Aydın'da 1. Sınıf Kooperatif olduk. Bu seçimle birlikte 4'üncü kez göreve aday oldum. 10 yıllık görevi şahsıma ve ekibime layık gören Nazilli esnafıma şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 10.00'da yapılacak olan Genel Kurulda esnafımızın desteklerini bekliyorum. 10 yıldır yapmış olduğum görevime 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak olan kongremizde başkanlık adaylığına ekip arkadaşlarımla beraber yeniden talibim. Üyelerimiz yarın kullanacakları oylarını kime uygun görürlerse ona kullansınlar" dedi.

"Aydın'da ikinciyiz"

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Öztunç, "Pandemi sürecinde esnafımız zor durumdaydı bölge birliğimiz merkez birliğimizle 2020 yılında Nazilli esnafına ciddi bir destek olduk. Bin 250 kişilik bir esnafa kredi verdik. Yaklaşık 55 milyon para dağıttık. İnşallah bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız. İnşallah bu zor günleri tekrar yaşamayız. Tedbirlerimizi elden bırakmayarak normalleşme sürecine gireceğiz. 2011 yılında sıfır limitli kredi verebilen bir kooperatiften bugün çok şükür 225 milyon liraya limit olarak yükselttik. Aslında çok acı ancak 2011 yılında Aydın bölgesinde 43 kooperatifimiz vardı. 43 kooperatifte en sondaydık ama çok şükür ekip arkadaşlarımızla birlikte 'neler yapabiliriz' diye konuştuk. Çok şükür bugün Aydın bölgesinde 2. sıradayız. Finansman olaraktan iyi durumdayız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek üyelerden yeniden destek istedi.

"Olağan Genel Kurul 10 Temmuz 2021'de yapılacak"

ESKKK'nın Nazilli Belediyesi Ahmet Şensan Kültür Merkezinde saat 10.00'da başlayacak olan Genel Kurulunda 17 gündem maddesi görüşülecek. Açılış konuşmasıyla başlayacak genel kurul, Başkanlık Divanının seçimi ile devam edecek. 3 yılın çalışma raporları, Denetim Kurulu Raporları ve gelir-gider tablolarının okunmasıyla devam edecek. Ardından yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edilecek. Daha sonra 3 yıl görev yapacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve Bölge Birliği temsilcilerinin seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temennilerle sona erecek. - AYDIN

Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı
Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı

Esnaf ve Sanatkarlar, Nazilli, Kredi, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nazilli ESKKK'da Başkan Öztunç'tan genel kurula çağrı - Son Dakika


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