Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu - Son Dakika

Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu

6 saat önce

Nazilli Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu.

Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu, System.String[]

Nazilli Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu.


Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İşhanı 2. Katında yer alan yeni hizmet ofisinin açılışı görkemli ve yoğun katılım ile gerçekleştirildi.


1965 yılından bu yana kirada hizmet veren Nazilli Fırıncılar Odası, kendisine ait yeni hizmet ofisinin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirdi.Yoğun katılım ile gerçekleşen açılış törenine, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediyesi Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Başkan Vekilleri Soner Yelkovan, Mustafa Tınaz, Nazilli Eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz, Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan,Nazilli S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Oda Başkanları ve Oda Üyeleri katıldı.


Okunan dua sonrası, açılış kurdelesini kesen Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kurdele kesimi sonrası konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, daha iyi daha büyük yerler nasip etmesini dileyerek "Herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.25 yıldırNazilli Fırıncılar ve Unlu Mamuller Oda Başkanlığını sürdüren Reşat Oflioğlu ise, "1965 yılında kurulan odamız yıllarca kirada kaldı. Hiçbir mal varlığı yoktu. Yaptığımız çalışmalarla şimdi kendisine ait bir mülke sahip oldu. Modern bir büroya kavuştuk. Tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler tüm üyelerimizi yeni yerimize bekleriz. Allah sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmayı nasip etsin" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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