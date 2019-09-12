Nazilli halkı Başkan Özcan'a teşekkür etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından İstasyon Meydanı'nda başlatılan yaşlı ve engellilere yardım projesi vatandaşın yüzünü güldürdü.



Geçtiğimiz Ağustos ayında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından başlatılan ve yaklaşık 4 haftadır İstasyon Meydanı'nda bulunan alt geçitte devam eden yaşlı ve engellilere yardım projesi vatandaşı memnun etti.



Bölgenin en büyük pazarlarından biri olan Perşembe Pazarını ziyaret etmek için hem ilçe halkının hem de çevre ilçelerden gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı alt geçitte, yaşlı ve engelli vatandaşların Pazar çantalarını taşıyan belediye personelleri sonrasında su ikram ederek vatandaşın yüzünü güldürdü.



Yardımlaşma, dayanışma ve sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak için başlatılan projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Merdivenler hem çok dik hem de çok uzun. Eşyaları taşımak bir yana yürüyemiyoruz bile. Belediye çalışanları hem alt geçidin girişinde hem de çıkışında eşyalarımızı taşıyıp su ikram etti. Biz çok memnun kaldık. En azından yürüyen merdiven yapılana kadar bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. - AYDIN