Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, borsa aracı kurumlarına insan kaynağı tedarik ederek sermaye piyasasına büyük katkı sağlıyor.

Ekonominin can damarlarından biri olan sermaye piyasasının gelişmesinin ekonomik açıdan güçlü bir ülke olmanın en önemli anahtarlarından biri olarak görüldüğünü belirten Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, "Son 3 yıl içerisinde sektördeki tüm aracı kurumların insan kaynağı ihtiyacı için sağlanan mezun sayısı ise yaklaşık 200-250 kişi aralığında gerçekleşmiştir. Bu sayı bu sektör için oldukça büyük bir rakamı ifade etmektedir" sözleriyle sektöre katkıları hakkında bilgi verdi.

Son 1 yıl içerisinde sermaye piyasası yatırımcı sayısında çok önemli düzeyde bir artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kaderli, "Yıllardır 1,1 milyon kişi civarında olan yatırımcı sayısı 2 milyon seviyesine ulaştı. Bu nedenle, bazı aracı kurumlar da çalışan sayılarını artırma yönünde önemli adımalar attı. Aracı kurumlar da borsa alanını bilen ve borsada analiz yöntemlerini uygulayabilen kalifiye personele ihtiyaç duyuyor. Üniversitelerin çok büyük bir bölümünde bu ihtiyacı karşılayacak çalışmalar yapılmıyor. Ancak, üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, borsa aracı kurumlarının ihtiyaç duyduğu özelliklere bire bir sahip mezunları ile bu konuda ön plana çıkıyor. " dedi.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin başarılarının alt yapısında bu alanda geçmişte yapılan önemli çalışmaların ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Yusuf Kaderli, finans ve aracı kurum sektörünün pasaportu olarak kabul edilen SPK Lisanslama Sicil Belgesini öğrencilere aldırmaya ve onları piyasa şartlarında uygulamalı bir biçimde sermaye piyasası analizlerini gerçekleştirebilecek düzeye getirmek için çalıştığını ifade ederek, "Bu fakülteyi kazanıp finans alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin üniversite hayatları boyunca sektörde çalışabilecek seviyeye getirebilmek için yoğun eğitimler veriyoruz. Bu sayede hem Türk Sermaye Piyasasının en önemli aktörleri olan başta aracı kurumlara insan kaynağı konusunda destek sağlıyoruz hem de üniversiteler arası uygulamalı borsa yarışmalarında çok önemli ödülleri üniversitemize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye'de son beş yıl içerisinde gerek bu alanda çok iyi üniversitelerin, gerekse alanının en önemli kurumlarının düzenlemiş olduğu toplam 10 borsa yarışmasının tamamında büyük ödülleri ADÜ'ye kazandırdı. Prof.Dr. Yusuf Kaderli, ADÜSEM bünyesinde Türkiye'nin birçok ilinde temel borsa eğitimleri de düzenleyerek ADÜ aracılığıyla bir yılda yaklaşık bin kişinin eğitim almasını ve katılımcıların sermaye piyasasında analiz bazlı bilinçli işlem yapabilmesini sağlayarak finansal okur yazarlık seviyesinin artmasına önemli katkılar verdi.

ADÜ Nazilli İİBF, 2020 Eylül ayında Türkiye'de ilk defa düzenlenen hem ülkenin her yerinden 250 yatırımcı hem de sermaye piyasasının çok önemli isimlerini buluşturduğu Finans Kamp 2020 adlı organizasyonu ile sektör ve yatırımcılara büyük katkı sağladı. Böylece finans alanında bir marka üniversite olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. - AYDIN