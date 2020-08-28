Nazilli için grup farketmez
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, kuraları değerlendirdi.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, kuraları değerlendirdi. Kendileri için hangi grupta yer aldıklarının öneminin olmadığını belirten Şermet, "Nazilli Belediyespor, her zaman en tepede olacak bir takım. Hangi grup olursa olsun Nazilli her zaman zirveye oynayacak. Mücadele edecek olduğumuz 2'nci Grup'ta Fethiyespor iddialı. Darıca Gençlerbirliği transfer yasağına rağmen kadrosunu korudu. Kütahyaspor iyi transferler yapan bir il takımı. Dengeli, çekişmeli mücadelelerin olacağı bir grup bizi bekliyor. Gruptaki takımlar yerine bizim ne yapacağımız önemli. Hedefimiz belli ve hedefe ulaşmak için sahada her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.
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