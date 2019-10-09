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Nazilli İİBF Akademik Kurul toplantısı yapıldı

46 dakika önce

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Akademik Kurul toplantısı, Nazilli İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Nazilli İİBF Akademik Kurul toplantısı yapıldı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Akademik Kurul toplantısı, Nazilli İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Akademik Kurul Toplantısı, Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Gündoğmuş'un sunumu ile başladı ve fakültenin fiziki altyapısı, insan kaynakları, öğrenci durumu ve akademik personelin çalışmaları ile ilgili olarak detaylı bilgi verildi.


Akademik başarının arttırılmasında liyakat ve sadakatin önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kısa zamanda atılacak adımlarla ADÜ'nün daha huzurlu bir ortama kavuşacağını ifade etti.


Öğretim üyelerinin öneri ve görüşleriyle devam eden toplantı, gelecek döneme ilişkin planlamaların yapılması ile sona erdi.


Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Nazilli İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Özdemir ve öğretim üyeleri katıldı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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