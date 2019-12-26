Nazilli İŞKUR'dan 2020 yılında açılacak mesleki eğitim kurslarını tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nazilli İŞKUR'dan 2020 yılında açılacak mesleki eğitim kurslarını tanıttı - Son Dakika Ekonomi

Nazilli İŞKUR'dan 2020 yılında açılacak mesleki eğitim kurslarını tanıttı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – İŞKUR Nazilli İlçe Müdürlüğü, 2020 yılında istihdamda daha etkili olmak için nitelikli eleman teminine zemin hazırlayan halk eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Nazilli İŞKUR'dan 2020 yılında açılacak mesleki eğitim kurslarını tanıttı, System.String[]

AYDIN (İHA) – İŞKUR Nazilli İlçe Müdürlüğü, 2020 yılında istihdamda daha etkili olmak için nitelikli eleman teminine zemin hazırlayan halk eğitim müdürleriyle bir araya geldi.


Nazilli ve bağlı ilçeleri olan Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent halk eğitim merkezi müdürleri ile toplantı düzenlendi.


Toplantıda Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik; "Hizmet merkezimiz alanına giren ilçelerde 2020 yılında daha etkili bir çalışmanın içerisindeyiz. İstihdam artışını sağlayacak her türlü çalışmaları destekleyeceğiz. 2019 yılında yapılan İşgücü Piyasa Analizlerinde işverenlerimiz nitelikli eleman talebinin karşılanamadığından yakınmışlardır. Biz de ilçelerimizde istihdamı arttırmak ve kalıcı kılmak için Halk eğitim merkezlerimizle işbirliği kapsamında mesleki eğitim kurslarının açılması için ne gibi çalışmalar yapabiliriz diye toplandık. Herkesin katılımı bizim için önemlidir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.


Toplantıda ilçelerin iş gücü katılımları için nitelik isteyen Mesleki Eğitim Kursları ile dezavantajlı konumda olan kadınlar, engelliler ve eski hükümlülere yönelik Özel Politika gerektiren Mesleki Eğitim Kurslarının açılması ile ilgili çalışma yapıldı. Toplantıda daha çok yöresel nitelikli kurslar ile istihdama doğrudan katılımı sağlayan kurslar üzerinde duruldu. Tüm ilçelerde 2020 Yılında Engelli ve eski Hükümlülere yönelik girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ilçelerin konumuna göre Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi, Aşçı yardımcısı, Pastacılık, Sürü Yönetimi Elemanı, Çinicilik, ev Tipi sofralık Zeytin İşleme, El Yapımı sabun üretimi, sepet Örücülüğü, Su Kabağı işlemeciliği ve Tereyağı Üretimi alanında kursların açılması kararlaştırıldı.


Toplantıya Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Halk Eğitim Müdürü Nadir Kambak, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhlis Sönmez, Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdür V. Yelda Çetintaş, Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Soner Kocabaş ve Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunay Ertuğer katıldı. - AYDIN

Nazilli, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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