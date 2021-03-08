Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiyeciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptıkları paylaşımla takdir topladı.

İtfaiye araçlarını ve merdivenini kullanarak tüm dünya kadınlarının günlerini kutlayan mesaj fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşan personelin bu jesti dikkat çekti. 7 gün 24 saat göreve hazır halde bekleyen itfaiye ekipleri, sabah erken saatlerde kadınlar gününü kutlamak amacıyla için mesaj hazırladı. Yangınlarda kullandıkları itfaiye hortumlarından '8 Mart' yazarak itfaiye merdiveni üzerinden fotoğraf çektiren personelin bu jesti görenler tarafından beğenilerek takdir topladı. - AYDIN