Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Meclis ve çalışma grubu Başkanları ve Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.



Nazilli Kent Konseyi'nin Yeni yönetimi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz ay yoğun katılım ile gerçekleştirilen seçimlerle Meclis ve Çalışma grubu Başkanları seçilen Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle, Meclis ve Çalışma grubu Başkanlarını, Belediye Meclis Salonunda kabul eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Kent Konseyine görevlerinde başarılar diledi.



Başkan Özcan yeni seçilen kent konseyi üyeleriyle tek tek tanışarak, İlçede doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi işletmek ve kentin geleceğini adına güzel işler yapmak yolunda her türlü birlikteliği sağlayacaklarına vurgu yaptı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Nazilli için olan bütün yararlı projelerde ortak hareket etme noktasında görüş birliğine varıldı.



Aldıkları ortak karar ile Yeni Kent Konseyi'nin daha aktif ve üretken olacağını belirten Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu'nun sözüne karşılık olarak Başkan Özcan her zaman Kent Konseyinin yanlarında ve destekçisi olacağını söyledi. - AYDIN