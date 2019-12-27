Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı - Son Dakika

Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Nazilli Ticaret Borsası tarafından Nazilli kuru incirinin tanınması amacıyla düzenlenen slogan ve logo yarışmasında kazananlar belli oldu.

Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Nazilli Ticaret Borsası tarafından Nazilli kuru incirinin tanınması amacıyla düzenlenen slogan ve logo yarışmasında kazananlar belli oldu.


'Sen tasarla, sloganı sen belirle' sloganıyla gerçekleştiren logo ve slogan yarışmasında, birinciliği 'Sağlık Sizin Elinizde' sloganıyla yarışan Nazilli İİBF öğrencileri Zeki Can Sümer, Eray Karaçam ve Orçun Erköknar'dan oluşan 'Borsincir' takımı birinci oldu. Logo yarışmasında ise 'Yalan Dünya' takımıyla Remzi Çetin, Büşra Çetin ve Cihangir Kıryaman birinciliği elde ettiler.


Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Nazilli Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Eminoğlu verdi. 3'er kişilik gruplar halinde yarışmaya başvuran toplamda 26 grubun kıyasıya mücadele ettiği yarışma sonucunda birinci olan slogan ve logo tasarımı sahibi gruplara ve katılımda bulunan grup temsilcilerine ödüller verildi.


"Genç Fikirlere Güvendik"


İncirin ismini duyurmak istediklerini dile getiren Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nuretttin Kırlıoğlu, "Bu yarışmayı açma sebebimiz ilçemizin markası olan inciri dünyaya duyurmak. Bu amaçla ilk önce şirketimizi kurduk, daha sonra sloganımızla logomuzu belirledik. Nazilli İnciri adıyla web sitemiz de kuruldu. Burada logo yarışmasını açarken genç fikirlere güvendik ve öğrencilere de bir nebze destek vermek istedik. Yarışmaya katılım gösteren 26 grubumuzu burada ödüllendirdik" dedi.


Birinci seçilen logo tasarımı ve slogan, Nazilli kuru incirinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, Nazilli Ticaret Borsası'nda, fuar ve toplantılarda, Nazilli kuru incirine ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacak. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurulu e-ticaret sitesindeki veri ihalini duyurdu
Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi

Son Dakika Haberleri
17:26 Bakan Cahit Turhan: "Türkiye, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kurulan tuzakları bozdu" - Son Dakika
17:25 Ozan Tufan imzayı attı - Son Dakika
17:21 Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi - Son Dakika
17:21 Dündar, sadaka taşına para bıraktı - Son Dakika
17:21 Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]