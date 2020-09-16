Nazilli lige bileniyor

MİSLİ.com 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Fethiyespor'a konuk olacak Nazilli Belediyespor, hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından kaldığı yerden başladı.
Lige galibiyetle başlamak istediklerini belirten teknik direktör Hasan Şermet, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kısa periyotta performansını üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Lige 3 puanla başlayıp ilk hafta emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:40 - Kaynak: DHA
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