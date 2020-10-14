Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Öztunç'tan Aldemir'e ziyaret - Son Dakika

İş Adamı Ali Kırca ve Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Öztunç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ali Kırca ve Mesut Öztunç, kentimizin güzide kurumlarından bir tanesi olan ADÜ'nün çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kırca ve Öztunç'a teşekkürlerini ileterek bilimin ışığında yürütülecek akademik çalışmalar ile ADÜ'yü en güzel noktalara taşımak hedefinde olduğunu ifade etti. - AYDIN